Об этом Людмила Романова рассказала в своём докладе об итогах работы за 2022 год.

Жители Владимирской области активно жалуются на управляющие компании омбудсмену. Об этом Людмила Романова в своём докладе об итогах работы за 2022 год.Чаще всего владимирцы обращают внимание на ненадлежащее содержание многоквартирных домов, капремонт, оплату ЖКУ, благоустройство дворов. Есть и частные случаи: протечки крыш, халатное отношение «управляшек» к просьбам жильцов и попытки переложить решение проблем на самих собственников.Однако есть куда более глобальный вопрос. Так, бич Александровского, Гороховецкого, Меленковского и ряда других районов - брошенные управляющими организациями дома с небольшой численностью квартир. Собираемая сумма невелика, украсть нечего, поэтому УК и отказываются от двухэтажек. Плюс такая недвижимость требует серьёзных вложений и реального участия компании в решении проблем, а кому же хочется работать?По подсчётам Людмилы Валерьевны, в регионе насчитывается 5 282 малоэтажных дома, в которых не более 12 квартир. На капремонт почти 4 000 из них потребуется 55 млрд рублей. Срок окупаемости расходов на проведение одного вида работ составляет более 70 лет. Очевидно, что фонд капремонта понесёт убытки, а если вводить дифференцированный тариф, то плата у жильцов возрастёт в разы.Уполномоченный по правам человека предлагает жителям наиболее ветхих домов воспользоваться неотложной помощью области, когда 95% средств платит бюджет региона, а 5% - конкретного муниципалитета. Однако на такую меру поддержки могут рассчитывать лишь владельцы жилья, износ которого превышает 70%. Стоит отметить, что указанный способ даёт мизерный охват. Например, в 2022 году лишь 10 домов получили субсидии по этой программе.Людмила Романова призывает власть создать программу по субсидированию малоэтажных домов с привлечением средств не только местных бюджетов, но и федеральной казны. Впрочем, при наличии дефицита госбюджета слабо верится, что в ближайшие годы её инициатива будет реализована.