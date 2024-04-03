27 миллионов рублей за последнюю неделю перечислили аферистам жители Владимирской области. 57...

27 миллионов рублей за последнюю неделю перечислили аферистам жители Владимирской области.57 преступлений совершены с использованием IT-технологий.Так, к примеру, жительница Собинского района "рассталась" с внушительной суммой- 3 с половиной миллиона рублей.Как отмечают в УМВД по региону, злоумышленник действовал по известной схеме. Звонок в мессенджере от мнимого «сотрудника банка».Предлог - «сохранность денежных средств». Девушку мошенник убедил перевести все деньги на «безопасный счет». Еще один потерпевший- владимирец- перевёл преступникам почти полтора миллиона рублей, а житель Юрьева-Польского - более 1 миллиона двухсот тысяч.По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.Полицейские в очередной раз призывают граждан не доверять звонкам с неизвестных номеров, не следовать инструкциям незнакомцев, не устанавливать на телефоны неизвестные мобильные приложения, не сообщать приходящие в СМС коды для подтверждения операций.