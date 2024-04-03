Более тысячи старшеклассников из разных регионов России приехали на день открытых дверей в...

Более тысячи старшеклассников из разных регионов России приехали на день открытых дверей в ВлГУКак он прошел и что узнали будущие студенты - в нашем репортаже.В день открытых дверей абитуриенты узнали о программах высшего образования, достижениях вуза, правилах приема, побывали на экскурсиях и мастер-классах.Вячеслав Васмитухов ученик школы №2 г. Владимира:- В ВлГУ есть кафедра информационных технологий, и я заметил, что в школе у меня хорошо получается программировать, информатика мне хорошо дается. Я думаю, мне сейчас тут все расскажут, и я свяжу свою жизнь именно с этим.Александра:- Я хотела посмотреть, какие бывают направления на гуманитарных специальностях. И у меня появилось большое желание поступить на направление — социология.Егор Журба ученик школы №36 г. Владимира:- Буду поступать на логистику. Я выбрал этот институт, потому что я учусь в этом городе. Я сдаю географию, мне интересно работать с картами.Наглядно и доступно о выборе университета, учебе и молодежных активностях абитуриентам рассказывают сами студенты ВлГУ. А заодно делятся своими достижениями.Юлия Фамисова, студентка ВлГУ:- Мы учимся разрабатывать антенны, изучаем как работает связь. Дроны… Наши студенты их сами даже разрабатывают. У нас разрабатываются антенные решетки для дронов.Знакомство с университетом, преподавателями и руководством, экскурсии по учебным аудиториям и лабораториям, мастер-классы.Гостей вуза интересовало всё — правила приема, стипендии, общежитие, сотрудничество с работодателями и трудоустройство.ВлГУ предлагает абитуриентам более 80 программ подготовки в бакалавриате и специалитете. Инженерные, айти, педагогические, гуманитарные, в сфере химии, биологии, юриспруденции, экономики, культуры, спорта.Илья Паньшин, проректор по учебно-методической работе и проектной деятельности ВлГУ:- Каждый год профили и направления подготовки адаптируются к реальным потребностям рынка труда. Из наиболее интересного в этом году наш университет начинает подготовку по направлениям, связанными с дрон системами.В правилах приема 2024-го года есть изменения. Вся актуальная и достоверная информация о поступлении размещена на сайте приёмной комиссии ВлГУ. Специалисты вуза проконсультируют абитуриентов лично, по телефону и в соцсетях.Елена Давлетярова, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ВлГУ:- В текущий момент времени абитуриенты уже выбрали те наборы ЕГЭ, с которыми они будут поступать в вузы, а значит как-то определились с направлениями подготовки, просто нужно ещё раз это уточнить, ну, и успокоиться, подготовиться, блистательно их сдать.В приемной комиссии советуют абитуриентам уже сейчас собирать документы, подтверждавшие льготы и индивидуальные достижения.Дополнительные баллы к общей сумме за ЕГЭ можно получить за аттестат с отличием, волонтерскую деятельность, победы в профильных олимпиадах, знак ГТО, прохождение военной службы.Следующий День открытых дверей состоится 7 апреля – для поступающих на программы среднего профессионального образования.Ангелина Свищ, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"