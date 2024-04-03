Дружелюбная Лекси из Владимирской области с нетерпением ждет встречи со своим новым хозяином.
И в...
Дружелюбная Лекси из Владимирской области с нетерпением ждет встречи со своим новым хозяином.
И в завершении выпуска наша традиционная рубрика "Хочу домой".
В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые хотят обрести заботливого и любящего хозяина.
Сегодня знакомим вас с ласковой собачкой Лекси.
По словам волонтеров, она легко устанавливает контакт с людьми, ни с кем не конфликтует.
Любит играть и бегать, поэтому отлично подойдет семье, предпочитающей активный отдых.
Послушная, дружелюбная и энергичная Лекси с нетерпением ждет встречи с вами!
Для того, чтобы забрать ее домой, звоните по номеру, который вы видите на экране.
Номер телефона: +7(904)955-50-98 - Аня
Фото: приют для животных "Ковчег-33"