Дружелюбная Лекси из Владимирской области с нетерпением ждет встречи со своим новым хозяином. И в...

Дружелюбная Лекси из Владимирской области с нетерпением ждет встречи со своим новым хозяином.И в завершении выпуска наша традиционная рубрика "Хочу домой".В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые хотят обрести заботливого и любящего хозяина.Сегодня знакомим вас с ласковой собачкой Лекси.По словам волонтеров, она легко устанавливает контакт с людьми, ни с кем не конфликтует.Любит играть и бегать, поэтому отлично подойдет семье, предпочитающей активный отдых.Послушная, дружелюбная и энергичная Лекси с нетерпением ждет встречи с вами!Для того, чтобы забрать ее домой, звоните по номеру, который вы видите на экране.Номер телефона: +7(904)955-50-98 - АняФото: приют для животных "Ковчег-33"