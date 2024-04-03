Двоих дорожных рабочих нашли мёртвыми на одной из турбаз Владимирской области 31 марта 2024 года...

Двоих дорожных рабочих нашли мёртвыми на одной из турбаз Владимирской области31 марта 2024 года около девяти утра двое дорожных рабочих ООО «НижегородАвтоДор» нашли без признаков жизни. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.По словам инспекции, рабочих, которым было 22 и 24 года обнаружили при "странных обстоятельствах", в комнате проживания на туристической базе во Владимирской области.Гострудинспекция в Нижегородской области взяла на контроль расследование данного несчастного случая.Расследование несчастного случая проводит по месту происшествия территориальный орган Роструда. Материал расследования будет направлен в Гострудинспекцию в Нижегородской области для постановки на учет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений