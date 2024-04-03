В городе Гусь-Хрустальный прокурор признал незаконной выплату главе за 56 дней оплачиваемого отпуска.

По информации пресс-службы суда города Гусь-Хрустальный, распоряжение мэра города об оплате за дни отпуска, в которые он работал, признано незаконным. Согласно действующему законодательству, решение о выплате – дело Совета народных депутатов.Представитель ответчика заявила, что в распоряжении главы отсутствовал личный мотив. Суд удовлетворил требование заявителя и действия мэра признано незаконным.