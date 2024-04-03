ГТРК «Владимир»: 35 лет в телеэфире Сегодня для владимирского областного телевидения - особая...

ГТРК «Владимир»: 35 лет в телеэфиреСегодня для владимирского областного телевидения - особая дата. 3-го апреля мы отмечаем 35-летие эфирного вещания.С юбилеем коллектив ГТРК "Владимир" поздравил губернатор Александр Авдеев.Глава региона отметил: "... десятки лет ГТРК ведёт летопись Владимирской области через призму разных мнений". И сейчас работа ГТРК - главное зеркало региональной повестки. "Вести-Владимир" авторитетно звучат во всей Владимирской области.Как отметил глава региона, “жители любят ведущих и корреспондентов областного ТВ", а ему лично - во время прямых линий и интервью посчастливилось узнать, что не менее замечательные специалисты работают за кадром.Также Александр Авдеев поздравил нашу команду и с грядущим 80-летием областного радио, поблагодарив ГТРК "Владимир" за объективное освещение региональных событий и активное участие в жизни области.Свои поздравления ГТРК "Владимир" направила и председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова.Она отметила: за 35 лет сменилось не одно поколение специалистов телеиндустрии. Практически все владимирские корреспонденты прошли на базе ГТРК "Владимир" школу профессионального мастерства.Телекомпания, подчеркнула Ольга Хохлова, продолжает сохранять лидирующие позиции в отрасли, и зритель на протяжении многих лет отвечает ей искренней любовью.Пожелания ГТРК "Владимир" от председателя ЗакСобрания - новых творческих открытий, неустанного поиска, интересных новостей и программ.Точкой отсчёта для истории владимирского областного телевидения стало 3 апреля 1989 года.Тогда официально началось эфирное вещание главного областного телеканала.Областная телестудия была создана в здании бывшего губернаторского дома, из которого как раз выехал облисполком.Первыми "лицами" канала – дикторами - стали Татьяна Воронцова и Елена Смирнова, а само телевидение собрало настоящую команду профессионалов.Виталий Турков, Елена Михайлишина, Леонид Скакунов, Юрий Груздев, Равуз Багиров, Татьяна Абрамкина - эти и другие имена "первопроходцев" владимирского областного телевидения - для всего нашего коллектива - знаковые. Родные.За 35 лет истории ГТРК "Владимир" прошла все этапы технической революции, но несмотря на бурный век новых технологий, фундамент областного телевидения неизменен - ЛЮДИ.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- Наша главная традиция - это то, что в коллективе трудятся и те, кто открывал телевизионное вещание в регионе и те, кто пришли прямо со студенческой скамьи и осваивает азы этой замечательной профессии. Это сплав молодости и опыта позволяет нам оставаться безусловным лидером информационного вещания в нашей области.Татьяна Воронцова, первый диктор владимирского областного телевидения, шеф-редактор и ведущая ГТРК "Владимир":- У нас самые лучшие телезрители. Они всегда к нам прислушиваются. Они всегда с нами. Они к нам не равнодушны. И мы с ними... живём, идём все эти 35 лет. И в радости, и в бедах. Мы создаём определенную летопись нашего края. Ей сейчас 35 лет. Но считаю, что мы еще молоды, и у нас всё впереди!