Улица Славная в микрорайоне Юрьевец превратилась в самые настоящие Мальдивы. Простой лужей это озеро назвать сложно. Автомобилисты с трудом проезжают, а пешеходы без резиновых сапог здесь

Улица Славная в микрорайоне Юрьевец превратилась в самые настоящие Мальдивы. Простой лужей это озеро назвать сложно. Автомобилисты с трудом проезжают, а пешеходы без резиновых сапог здесь просто не пройдут. Как нам сообщили жители, проблема потопа в этом месте регулярная – по весне или при обилии осадков. Под водой оказывается и автомобильный проезд, и детская площадка.