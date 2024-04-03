Молодежная дума при Заксобрании области открыла старт конкурса в новый седьмой созыв. Для участия подано 90 заявок и только авторы 38 станут молодыми депутатами. Участники представили самые

Молодежная дума при Заксобрании области открыла старт конкурса в новый седьмой созыв. Для участия подано 90 заявок и только авторы 38 станут молодыми депутатами. Участники представили самые разнообразные идеи, которые направлены на улучшение жизни общества. Если проекты отозвались у членов комиссии, то их смогут реализовать на базе Молодежной думы. Анна Алексеева, председатель комитета по науке