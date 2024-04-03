Об этом сообщили в пресс-центре высшего учебного заведения.

В понедельник, 1 апреля, на 82-м году жизни скончался профессор ВлГУ Стефан Гриневич. Об этом сообщили в пресс-центре высшего учебного заведения.Работу во Владимирском госуниверситете он начал в 1971 году. Мужчина являлся специалистом в сфере анатомии и спортивной морфологии, кандидатом биологических наук, также он более 20 лет руководил факультетом физической культуры педагогического института.Кроме того, Стефан Гриневич – автор более 80 научных и учебно-методических работ. Профессор заслужил звания «Заслуженный работник физической культуры РФ», был награждён такими значками, как, например, «Отличник просвещения СССР», почётными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и другими наградами.Прощание состоялось в храме Казанской иконы Божией Матери.