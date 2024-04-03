Место, где раньше проводился Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов», облагородят. Там появится всесезонное пространство для отдыха «Запольский берег», сообщили в

Место, где раньше проводился Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов», облагородят. Там появится всесезонное пространство для отдыха «Запольский берег», сообщили в правительстве области. Соглашение об этом заключили областное Агентство экономического развития и компания «Экотех». По проекту на берегу озера появятся песчаные и газонные пляжи, кинотеатр под открытым небом, фудкорт, ивент-поляна и пространство для спортивных игр: футбол,