На федеральной трассе М-7 во Владимирской области произошло серьезное ДТП, пострадали 15...

На федеральной трассе М-7 во Владимирской области произошло серьезное ДТП, пострадали 15 человекВечером (2 апреля 2024 года) на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе произошло серьезное ДТП.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, произошло столкновение двух транспортных средств.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.По предварительным данным Следственного комитета по Владимирской области, водитель пассажирского автобуса, двигавшегося в сторону города Владимира на 117 км в Петушинском районе столкнулся с грузовым автомобилем. В результате этого пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.По информации Минздрава Владимирской области, в результате аварии пострадало 15 человек (только взрослые).В Петушинскую районную больницу госпитализированы пятеро: четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и ещё один пострадавший - в реанимации (состояние тяжёлое стабильное). Погибших нет.10 пострадавших - с ушибами разных локализаций. Они осмотрены и отпущены домой.В Петушинскую районную больницу направлена бригада врачей санитарной авиации ОКБ.Фото: СУ СК России по Владимирской области; МЧС по Владимирской области