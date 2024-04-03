В частности, замгубернатора рассказал о проектах в сфере образования, культуры, спорта и молодежи, которые реализовались и реализуются на данный момент. Если говорить о бюджете сферы

В частности, замгубернатора рассказал о проектах в сфере образования, культуры, спорта и молодежи, которые реализовались и реализуются на данный момент. Если говорить о бюджете сферы образования в регионе, то в прошлом году он составлял порядка 25 миллиардов рублей. Владимир Куимов, зам. губернатора Владимирской области по вопросам социального развития Однако надо отметить, что в течение года