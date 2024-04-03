Минувшей ночью на улице Строителей загорелся многоквартирный дом. Сообщение о происшествии в управление МЧС области поступило 3 апреля в 1:27. К месту возгорания выехали 15 огнеборцев. Площадь

Минувшей ночью на улице Строителей загорелся многоквартирный дом. Сообщение о происшествии в управление МЧС области поступило 3 апреля в 1:27. К месту возгорания выехали 15 огнеборцев. Площадь поражения огнем составила 30 квадратных метров. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На пожаре один человек пострадал. Он же был спасен. Эвакуировано 15 человек, в том числе трое