На пожаре в Коврове едва не погибла пенсионерка 75 лет. ЧП случилось минувшей ночью на улице Строителей. В доме №5 загорелась квартира на третьем этаже. Сообщение о возгорании в управление МЧС

На пожаре в Коврове едва не погибла пенсионерка 75 лет. ЧП случилось минувшей ночью на улице Строителей. В доме №5 загорелась квартира на третьем этаже. Сообщение о возгорании в управление МЧС области поступило 3 апреля в 1:27. К месту ЧП выехали 15 огнеборцев. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На пожаре один человек пострадал. Он