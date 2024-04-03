Дополнительный поезд № 236/235 назначен на Горьковской магистрали в целях улучшения транспортного сообщения между Нижним Новгородом и Москвой.

Дополнительный поезд № 236/235 назначен на Горьковской магистрали в целях улучшения транспортного сообщения между Нижним Новгородом и Москвой. Он будет курсировать до 27 июня 2024 года по отдельным датам, а с 30 июня по 7 декабря – ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.Из Москвы поезд будет отправляться в 09:05, в Нижний Новгород он прибудет в 14:55. Из столицы Приволжья в этот же день состав отправится в 15:40 и прибудет в МосквуПоезд сформирован из новых комфортабельных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов. Для удобства маломобильных пассажиров в одном из вагонов предусмотрено специализированное купе.«Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания во внутрироссийском сообщении фирменный поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск будет курсировать ежедневно в период с 28 марта по 7 декабря 2024 года.