О прошлом и настоящем Соловьиного пруда во Владимире «Вести» поговорили с Алексеем Мокеевым и...

О прошлом и настоящем Соловьиного пруда во Владимире «Вести» поговорили с Алексеем Мокеевым и Еленой Ероповой.Соловьиный пруд Владимира готовится к новой стадии преображения.Зону отдыха в перспективе ожидает большая перезагрузка.Какую роль здесь играют сами владимирцы? И каким будет финансирование нового проекта?Об истории и настоящем Соловьиного пруда "Вести" поговорили с Алексеем Мокеевым, активистом инициативной группы и Еленой Ероповой, исполнительным директором благотворительного фонда "Создадим будущее вместе".С ними беседовала Мария Платанюк.