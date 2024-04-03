В мэрии озвучили предварительные сроки отключения отопления во Владимире. Сейчас в городе установилась аномально теплая погода. Тем не менее в администрации областного центра подачу тепла

В мэрии озвучили предварительные сроки отключения отопления во Владимире. Сейчас в городе установилась аномально теплая погода. Тем не менее в администрации областного центра подачу тепла в квартиры жителей отключать не собираются. По предварительной оценке чиновников, это произойдет в начале следующего месяца. Юлия Жирякова, и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ Традиционно, это, ориентировочно,