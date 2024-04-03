Правительство России уже опубликовало соответствующее постановление.

Пенсия у владимирцев увеличится на 7,5%. Правительство России уже опубликовало соответствующее постановление.Индексация затронет более четырёх миллионов пенсионеров по всей России. В этом же числе дети-сироты, инвалиды и те, у кого недостаточно подтверждённого трудового стажа для получения социальной льготы.Также выплату получат военнослужащие, которые получили инвалидность во время службы, ветераны ВОв и пострадавшие от техногенных катастроф россияне.Следующая индексация пройдёт через год – 1 апреля 2025 года.