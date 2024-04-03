Правоохранители организовали проверку по факту ДТП с пассажирским транспортом в Петушинском районе.

Правоохранители организовали проверку по факту ДТП с пассажирским транспортом в Петушинском районе. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Страшный инцидент произошёл 2 марта в районе 17.00 на трассе М-7 «Волга». Предварительно установлено, что водитель автобуса врезался в попутно следующий грузовик. Во время столкновения несколько пассажиров получили ранения.Напомним, ранее о 15 жителях, пострадавших в аварии.«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.