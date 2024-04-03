Иосиф Пригожин является пассионарной личностью. Продюсер не смог обойти стороной тему поведения Аллы Пугачевой в эмиграции.

Иосиф Пригожин является пассионарной личностью. Продюсер не смог обойти стороной тему поведения Аллы Пугачевой в эмиграции.Иосиф Пригожин высказал свое мнение о поведении Аллы Пугачевой после ее уезда из России. По его мнению, 74-летняя певица имела полное право переехать за своим молодым мужем.Однако продюсер указал на основную ошибку, которую совершила Пугачева в эмиграции – критика своих коллег, оставшихся в России. Пригожин считает, что высказывания артистки за последние два года вызывают шок.Пригожин отметил, что Примадонна когда-то была одной из самых влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе. Он уверен, что если бы она осталась в России, она сохранила бы свое влияние. Однако артистка выбрала другой путь.В последнее время поведение Пугачевой вызывает негативные эмоции у многих поклонников и коллег по цеху. Так, например, в ответ на замечания певца Стаса Михайлова Примадонна высказала свои обиды в довольно бесцеремонной форме.Ранее хирург Олег Баниж выразил мнение о том, что за годы карьеры Алла Пугачева провела уже несколько операций, включая подтяжки лица, подтяжку шеи, пластику подбородка, блефаропластику и височно-лобный лифтинг.Согласно мнению специалиста, на видеокадрах были видны следы ринопластики, изменения формы носа. Не исключено, что эта операция была проведена недавно в Израиле, куда, как известно, уехала на ПМЖ Алла Борисовна.