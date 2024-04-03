Генеральный директор продюсерского центра полного цикла «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, Алина Зиннатуллина поделилась результатами работы за последние годы.

Генеральный директор продюсерского центра полного цикла «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, Алина Зиннатуллина поделилась результатами работы за последние годы. Компания «Инсайт Люди» отметила свое трехлетие 2 апреля этого года.«Продюсерский центр «Инсайт Люди» является единственным в России блогерским агентством, которое делает акцент на развитии не только столичных, но и региональных инфлюенсеров. Молодые таланты по всей стране объединяются, чтобы двигать вперед креативную экономику и менять мир к лучшему. Наши региональные студии дают возможность для профессионального роста внутри каждого субъекта. Кроме того, мы уделяем большое внимание музыкальным артистам. Собственный лейбл Insight Music размещает песни на стриминговых площадках, радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах, а также занимается музыкальным маркетингом. К слову, за 2023 год было выпущено свыше 300 релизов и более 30 клипов», — отметила Алина Зиннатуллина.Она рассказала, что за последние 3 года компания добилась больших высот. Это 78 регионов присутствия, 67 студий полного цикла по всей России от Владивостока до Калининграда, почти 2,5 тысячи талантливых блогеров, свыше 1000 спецпроектов, которые продвигают традиционные ценности, достижения отечественной науки и культуры среди молодого поколения. По словам Алины Зиннатуллиной, сегодня блогер становится настоящим экспертом в разных сферах, повышая свою компетентность как профессионала. Резиденты и представители «Инсайт Люди» выступают на таких масштабных мероприятиях, как День России в Санкт-Петербурге, Всемирный день русского единения в Москве, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, ПМЭФ и других. Вместе с этим артисты продюсерского центра частые гости на телевидении. Они снимались в реалити-шоу на ТНТ «Вызов», «Сокровища императора», «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае», принимали участие в съемках комедии «Полупановы», сериалах «Ресторан по понятиям», «Постучись в мою дверь», «Бедные смеются, богатые плачут» и многих других проектах.«Наша команда помогает не только в продвижении блогерам, но и обучает их необходимым навыкам для достижения своих целей. В «Инсайт Люди» существует образовательная экосистема Insight Education, в рамках которой записано более 500 часов обучающего контента: от актерского мастерства и вокала до написания сценариев и видеомонтажа. Наши резиденты постоянно совершенствуются, а в создании качественных материалов и продвижении им помогает профессиональная команда продакшна», — добавила основательница «Инсайт Люди».В честь трехлетия команда продюсерского центра «Инсайт Люди» запустила в социальных сетях челлендж «Ваш успех — Наш Инсайт». Резиденты со всей страны поздравили блогерское агентство с днем рождения и поделились своими достижениями благодаря совместному сотрудничеству.«Я невероятно счастлива видеть такое количество талантливых блогеров, артистов, музыкантов в нашей дружной семье. Мы вдохновляемся тем, что создают наши резиденты, и помогаем им стать еще лучше. Наш продюсерский центр — это в первую очередь люди, креативные, целеустремленные и, можно сказать, авантюрные. Три года назад все началось с небольшой компании единомышленников, а сегодня мы уже крупнейшее блогерское агентство в России. Мы не боимся рисковать и продолжим вас удивлять, вдохновлять и мотивировать», — подытожила Алина Зиннатуллина.«"Инсайт Люди" — это не просто компания, для меня это альма-матер, место, где я каждый день учусь чему-то новому, а вместе со мной и вся команда блогеров. Это место, где есть возможность реализовать свои самые заветные мечты и творческие планы. А также невероятный опыт, который больше нигде не получить», — добавил руководитель студии «Инсайт Люди» во Владимире Андрей Цыпляков.«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». ТНТ и PREMIER также входят в «Газпром-Медиа Холдинг».Реклама