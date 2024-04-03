По факту дорожной аварии с участием автобуса в Петушинском районе прокуратура организовала проверку.

По факту дорожной аварии с участием автобуса в Петушинском районе прокуратура организовала проверку. Об этом рассказала регионального ведомства.Напомни, , как 2 апреля на 117 километре автотрассы М-7 «Волга» автобус врезался в грузовик. Как сообщил вечером того же дня Минздрав Владимирской области, в результате ДТП травмы различной степени тяжести .«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе вопросам соблюдения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, качеству состояния дорожного полотна и пр.», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.