Работники Ковровского социально-реабилитационного центра добились через суд получения стимулирующих...

Работники Ковровского социально-реабилитационного центра добились через суд получения стимулирующих выплатРаботники Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении при начислении стимулирующих выплат. Была проведена проверка.Надзорными мероприятиями выявлены факты неравной оценки труда работников учреждения, замещающих одинаковые должности, со стороны работодателя при распределении стимулирующих выплат по итогам работы за 2023 год. По словам работников, положенные выплаты получили не в полном объеме."Кроме того, проведенной проверкой выявлены нарушения порядка оформления трудовых отношений: в ряде трудовых договоров, заключенных учреждением с сотрудниками, указан конкретный размер МРОТ и не внесены соответствующие изменения в связи с увеличением его размера с 01.01.2024", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге директору учреждения внесено представление. В настоящее время работникам учреждения осуществлены соответствующие доплаты премиального вознаграждения, в трудовые договоры внесены изменения в части уточнения условий оплаты труда.Кроме того, по постановлению прокурора руководитель учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа.Фото: freepik.com