Работодатель одного из предприятий в Юрьев-Польском выплатит пострадавшей на производстве 1 миллион...

Работодатель одного из предприятий в Юрьев-Польском выплатит пострадавшей на производстве 1 миллион рублейПрокуратурой Юрьев-Польского района поведена проверка исполнения трудового законодательства.Установлено, что жительница города Юрьев-Польский работала оператором линии в производстве пищевой продукции одного из предприятий областного центра.Женщина осуществляла очистку оборудования от остатков упаковочной пленки, когда кисть её правой руки попала под ножи поперечного разрезания, в результате чего она получила открытый перелом костей запястья со смещением."В результате несчастного случая на производстве сотрудница с 31.08.2023 находится на больничном, требуется дополнительное операционное вмешательство, она дважды проходила курс реабилитации", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Прокурор направил в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в результате производственного травматизма в размере 1 млн рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений