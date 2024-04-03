«Ростелеком» подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций по итогам 2023 года. По данным независимого аналитического агентства ТМТ Консалтинг, компания

«Ростелеком» подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций по итогам 2023 года. По данным независимого аналитического агентства ТМТ Консалтинг, компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (24%), а также признана основным поставщиком номеров 8-800 (услуга «Бесплатный вызов»): на долю «Ростелекома» приходится самая заметная часть от доходов в этом сегменте