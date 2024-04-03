Администрация города проводит проверку по факту вырубки деревьев.

Рядом с арт-холом во Владимире кто-то вырубил три ели. Администрация города проводит проверку по факту вырубки зелёных насаждений.«По инциденту коллегами из профильных подразделений проводятся проверочные мероприятия в том числе с выездом на место», – сообщает Юлия Жирякова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ.Вскоре будет выяснено, имелось ли разрешение и имеет ли право собственник проводить подобные работы без согласования с представителями власти. На сегодняшний день территория бывшего Дома культуры завода «Точмаш» принадлежит к частому владению.