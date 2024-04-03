Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации Владимира.

Рядового из Кольчугинского района Артёма Дубика наградили медалью Суворова. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации Владимира.Боец является участником специальной военной операции. В своём обращении к землякам Артём Дубик заявил, что обязанностью каждого мужчины является защита Родины.Напомним, государственная награда учреждена президентом в 1994 году. Ей награждают военнослужащих, которые проявили мужество при защите Отечества, а также при несении боевого дежурства.