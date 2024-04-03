Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» начинаются сегодня в Суздале в Арт-отеле «Николаевский Посад», сообщили в правительстве области. Также там

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» начинаются сегодня в Суздале в Арт-отеле «Николаевский Посад», сообщили в правительстве области. Также там пройдут и детские соревнования «Рыцари аэробики». Участвовать в спортивных мероприятиях будут более 600 спортсменов от 6 лет до 31 года из 15 регионов страны. Для тех, кто хочет посмотреть на соревнования, доступны онлайн-трансляции: