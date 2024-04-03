Смотрите «Вести» в 14:30: Особая дата для владимирского областного телевидения, 35 лет в...
Смотрите «Вести» в 14:30: Особая дата для владимирского областного телевидения, 35 лет в эфире
“Где деньги, Нин?"
- Всем домом собирали на капремонт, а деньги исчезли...
Под подозрением - председатель жилищного кооператива
Спортивный приём
70 эвакуированных спортсменов из Белгорода гостят во Владимире
Где разместили ребят и как долго продлятся "выездные сборы"?
Принимаем поздравления!
- Сплав молодости и опыта позволяет нам оставаться лидерами информационного вещания в нашей области...
Особая дата для владимирского областного телевидения. Мы 35 лет в эфире.