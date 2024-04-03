Смотрите «Вести» в 14:30: Особая дата для владимирского областного телевидения, 35 лет в...

Смотрите «Вести» в 14:30: Особая дата для владимирского областного телевидения, 35 лет в эфире“Где деньги, Нин?"- Всем домом собирали на капремонт, а деньги исчезли...Под подозрением - председатель жилищного кооперативаСпортивный приём70 эвакуированных спортсменов из Белгорода гостят во ВладимиреГде разместили ребят и как долго продлятся "выездные сборы"?Принимаем поздравления!- Сплав молодости и опыта позволяет нам оставаться лидерами информационного вещания в нашей области...Особая дата для владимирского областного телевидения. Мы 35 лет в эфире.