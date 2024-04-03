Суд признал незаконной выплату компенсации главе города Гусь-Хрустального за неиспользованный...

Суд признал незаконной выплату компенсации главе города Гусь-Хрустального за неиспользованный отпускВ Гусь-Хрустальном межрайонный прокурор признал незаконным распоряжения главы города о выплате ему компенсации за неиспользованные 56 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.Как сообщают в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда, указанное распоряжение не соответствует действующему законодательству, поскольку принятие решения о выплате главе муниципального образования денежной компенсации за все неиспользованные отпуска относится к компетенции Совета народных депутатов.Однако соответствующее решение Советом народных депутатов муниципального образования г. Гусь-Хрустальный не принималось. В связи с чем распоряжение главы города является изданным за пределами его полномочий.Глава МО г. Гусь-Хрустальный в судебное заседание не явился, представитель ответчика возражала против удовлетворения административных исковых требований. Она пояснила, что при принятии распоряжения личная заинтересованность у главы муниципального образования отсутствовала, и он действовал в рамках своих полномочий.Суд принял решение об удовлетворении административных исковых требований Гусь-Хрустального межрайонного прокурора.Решением суда распоряжение главы МО г. Гусь-Хрустальный признано незаконным.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений