Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Суздальские власти запретили проход на пешеходные мосты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Связано это с тем, что уровень воды в Каменке повысился на 130 сантиметров. Все пешеходные мосты (между улиц Набережная и Шмидта, а также на улицу Покровская) частично сдвинуты потоком воды. Между Михайловской и Южной улицей мост затоплен талыми водами.Представители администрации сообщают, что после окончания половодья пешеходные мосты будут установлены.