Компания «Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», объявляет о расширении находящейся в управлении компании линейки платных тематических

Компания «Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», объявляет о расширении находящейся в управлении компании линейки платных тематических каналов. С 1 апреля 2024 года портфолио«Медиа-Телеком» пополнил телеканал кулинарной тематики «Аппетитный». Телеканал уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru. «Аппетитный»—это тематический развлекательно-познавательный канал, рассказывающий зрителю о кулинарии в разных форматах: от приготовления блюд дома до необычных способов