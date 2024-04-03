Возле «Арт-холла» на Северной во Владимире снесли ели. Фотографии с места еще 2 апреля появились в сетевом издании «Чеснок». Судя по снимкам, деревья были уничтожены рабочими на экскаваторах.

Возле «Арт-холла» на Северной во Владимире снесли ели. Фотографии с места еще 2 апреля появились в сетевом издании «Чеснок». Судя по снимкам, деревья были уничтожены рабочими на экскаваторах. Как сообщается, под ковш попали три ели. В СМИ уже дали название инциденту – “экологический вандализм”. В результате на ситуацию отреагировали в мэрии. Чиновники организовали выездную проверку.