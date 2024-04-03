38-летнего жителя Александрова обвиняют в совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия, сообщили в Следкоме. Преступной деятельностью фигурант занимался в 2021-2023 годах, а

38-летнего жителя Александрова обвиняют в совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия, сообщили в Следкоме. Преступной деятельностью фигурант занимался в 2021-2023 годах, а вместе с ним – еще два местных жителя – 1977г.р. и 1979г.р. Установлено, что мужчины незаконно изготавливали оружие, хранили и продавали его, подыскивали покупателей и передавали им запрещенный товар и боеприпасы. За