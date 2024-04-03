В Александрове перед судом предстанет житель российской столицы.

В Александрове перед судом предстанет житель российской столицы. Мужчину обвиняют в совершении ряда мошенничеств в значительном и крупном размерах. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что москвич занимал деньги у знакомых, но долги не возвращал. К примеру, в ноябре 2009 года он взял у одного приятеля 900 тыс. рублей. У другого человека обвиняемый попросил 210 тыс. рублей. Всего же фигурант занял у разных людей более 2,1 млн рублей и скрылся.Местонахождение подозреваемого установили лишь в декабре 2023 года. В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.