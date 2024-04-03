В апреле размер социальной пенсии владимирцев увеличится на семь с половиной процентов. Об этом...

В апреле размер социальной пенсии владимирцев увеличится на семь с половиной процентов.Об этом говорится в постановлении правительства. Решение о проведении индексации затронет более четырех миллионов россиян.В их числе люди, у которых недостаточно подтвержденного трудового стажа для получения пенсии страховой, дети сироты, люди с инвалидностью.Положены выплаты и отдельным группам граждан. Например, военнослужащим и добровольцам, получившим инвалидность из-за боевой травмы, участникам Великой Отечественной войны и россиянам, пострадавшим от техногенных катастроф.Индексация ежегодная, следующая пройдет 1 апреля 2025-го.