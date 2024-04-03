Водитель автобуса не рассчитал дистанцию. С подробностями – vlad.aif.ru

Водитель автобуса не рассчитал дистанцию. С подробностями — vlad.aif.ruНе доехали до домаСтрашное ДТП произошло недалеко от дер. Новое Аннино Петушинского района 2 апреля около 17 часов.Как уточнили в УМВД по Владимирской области, служебный автобус «ПАЗ» не рассчитал дистанцию и врезался в «КамАЗ» дорожников, который двигался впереди него. Грузовиком, чинившим трассу, управлял 44-летний мужчина.После удара общественный транспорт опрокинулся на бок. По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело.В момент аварии в салоне автобуса находилось 20 человек — работники местного предприятия, которые, судя по времени, ехали со смены домой — во Владимир. 15 из них получили травмы различной степени тяжести. Водитель большегруза не пострадал.— В Петушинскую районную больницу госпитализировали пять человек: четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и ещё один пострадавший — в реанимации (состояние тяжёлое стабильное). 10 пострадавших — с ушибами разных локализаций. Они осмотрены и отпущены домой. К счастью, погибших нет, — рассказали в Минздраве Владимирской области.На помощь коллегам в Петушинскую районную больницу направили бригаду врачей санитарной авиации областной клинической больницы.Зажало в салонеПосле инцидента на место аварии выехали сотрудники МЧС, ГИБДД, Следкома, прокуратуры региона.В «чрезвычайном» ведомстве уточнили, что в результате ДТП пришлось деблокировать одного из пассажиров — мужчину 1991 г.р. Он находился в передней части салону — куда пришёлся основной удар, от которого железо сильно покорёжило. После вызволения пострадавшего передали медикам.— Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работали следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время назначат комплекс необходимых экспертиз, — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР России по Владимирской области Евгения Горина.Прокуратура Петушинского района также проводит проверку. Надзорное ведомство в том числе интересует, соблюдались ли во время перевозки пассажиров нормы законодательства, а также в каком состоянии на этом участке находилось дорожное полотно, поскольу ямы и колдобина на трассе нередко становятся причинами ДТП.Больничная койка вместо церемонииЭто не единственное массовое ДТП с участием общественного транспорта, случившееся в нашем регионе за последнее время. Так, 13 декабря 2023 года под Александровом в попал автобус с педагогами.Тогда водитель пассажирского «лайнера», следовавшего из Костромской области в Москву, не справился с управлением и столкнулся с шедшей в попутном направлении фурой. От удара большегруз улетел в кювет, автобус остался на обочине. Водитель костромского автобуса погиб на месте.В салоне транспортного средства ехала делегация преподавателей и руководителей образовательных организаций Костромской области — 49 человек. Он должна была принять участие в мероприятии, приуроченном к закрытию Года педагога и наставника.Но вместо торжественной церемонии 20 педагогических работников оказались в больнице.Весной 2023-го, также в результате дорожного инцидента с рейсовым автобусом под Суздалем, погиб водитель «Шевроле». Его легковушка днём 22 апреля врезалась в тот самый автобус.По всем фактам возбудили уголовные дела.