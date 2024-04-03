В Гусь-Хрустальном женщина стала фигуранткой уголовного дела за ложные показания в суде
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В Гусь-Хрустальном женщина стала фигуранткой уголовного дела за ложные показания в суде
В отношении 28-летней жительницы Гусь-Хрустального района завершено расследование уголовного дела. Женщина обвиняется в заведомо ложных показаниях свидетеля в суде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Следствием установлено, что летом 2023 года фигурантка была допрошена в качестве свидетеля на судебном заседании в отношении знакомого. Мужчине предъявлялось обвинение в совершении преступления. Он повторно сев за руль в нетрезвом виде и совершил ДТП.
Будучи письменно предупрежденной перед началом допроса об уголовной ответственности за дачу свидетелем заведомо ложных показаний, тем не менее, женщина решила «помочь» своему знакомому избежать уголовной ответственности.
Она выступила в качестве свидетеля и пояснила суду, что ее приятель в момент совершения ДТП был на переднем пассажирском сиденье, а автомобилем управляла она.
Несмотря на противоположные показания очевидцев автоаварии, свидетель упорно доказывала обратное, вплоть до постановления обвинительного приговора в отношении своего знакомого.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Фото: freepik.com