В Коврове из-за пожара в жилом доме эвакуировано 15 человек, один спасён 3 апреля 2024 года около...

В Коврове из-за пожара в жилом доме эвакуировано 15 человек, один спасён3 апреля 2024 года около двух часов ночи произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Строителей в городе Коврове.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 30 квадратных метров.По словам спасателей на пожаре пострадал 1 человек, он же спасён. Эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области