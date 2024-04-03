В МЧС по Владимирской области отрыли «сезонную рубрику» и публикуют данные о гидрологической...

В МЧС по Владимирской области отрыли «сезонную рубрику» и публикуют данные о гидрологической обстановке.Уже подтоплены приусадебные участки в Судогде, дорога в деревне Мостищево и низководный мост в населенном пункте Песочная в Александровском районе.А вот так сейчас выглядит мост через Колокшу в районе деревень Чижово и Юрино в Собинском районе. Водой его укутало буквально за несколько часов.От "континентальной" части Вязников водой отрезало 16 населенных пунктов Заречной зоны. Как встречают весну на заречных улицах - в нашем сюжете.Цитрусы, виноград, печенье, мясные деликатесы. Досрочно получив апрельские пенсии, жители Заречья, кажется, могут позволить себе всё. Полки в магазине ломятся от продуктов.Анна, продавец:- Уголь для шашлыков (если до мая вода не схлынет). Хозтовары и всякое для огорода - чтобы с пользой коротать время на острове. Завезли даже бутилированную воду, хотя чего-чего, а воды кругом хватает.Клязьма стремительно набирает силу. Понтонный мост, ведущий в Заречные территории, сначала сделали пешеходным, а еще через пару дней развели совсем. Заработала лодочная переправа.Андрей Васильев едва ли не лично обошел жителей шестнадцати деревень, напомнив им о пожарной безопасности. На левом берегу реки проживает несколько сотен человек и все они, в общем-то, знают, к чему готовиться.В социальные объекты в Заречье завезли источники бесперебойного питания и генераторы. в ФАПы – медикаменты, на острове их два. В школу в деревне Козлово ходят двадцать детей со всего Заречья, часть из них временно перешли на дистанционку.А это улица Речная в СНТ "Березка" в Петушинском районе. Вода прибывает на глазах, пишут жители.Это разливается малая речка Вольга. Несколько дачных домов подтоплены в Судогодском районе. Под воду уходят дороги, низководные мосты, пешеходные переправы. В ближайшем подмосковье в связи с половодьем уже объявлен оранжевый уровень опасности.Дарья Давыдова “Вести - Владимир”