В Молодёжной Думе при ЗС Владимирской области проходит отборочный этап. Будущие законотворцы...

В Молодёжной Думе при ЗС Владимирской области проходит отборочный этап.Будущие законотворцы защищают свои инициативы. На экзамене побывала Мария Городская.На каждое выступление - 3 минуты. Еще две - на вопросы конкурсной комиссии и ответы будущих законотворцев. Из девяноста человек в Молодёжную думу нужно отобрать только 38.Конкуренция серьёзная - в ближайшие два года им предстоит генерировать важные законотворческие проекты, которые должны изменить жизнь региона к лучшему.Анна Алексеева, председатель комитета по науке и образованию Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- … Имеют возможность создания законодательных инициатив и проектов в течение всего этого времени. И в перспективе есть возможность стать председателем комитета по науке или социальным вопросам. Это различные возможности для молодёжи.Максим Быстров, председатель Молодёжной думы, свою карьеру здесь завершает. Подчёркивает, за два созыва всей командой удалось сделать немало. Самые важные из проектов - закон о "Почётном доноре", "Общественных воспитателях".Максим Быстров, председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- Несмотря на то, что всего, казалось бы, два года, за это время можно успеть сделать очень многое. Несмотря на то, что все члены Молодёжной думы работают на общественных началах, это работа ежедневная, работа в формате 24/7.Не без помощи старших коллег из областного парламента. У конкурсной комиссии есть четыре базовых критерия, по которым оценивают работы. Добровольческие проекты пользуются популярностью у молодёжи.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Обычно по итогам, я думаю, что и у коллег также будет, помимо оценок по десятибалльной шкале, ещё там будут звёздочки, галочки, восклицательные знаки. Не всегда самая яркая может быть защита, особенно у тех, кто впервые участвует в подобной процедуре. Но идея шикарная. И перспектива, которая и у человека, который её представляет, и у самой идеи очень хорошая.Окончательный состав Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области утвердят в конце апреля.Мария Городская, Андрей Беляков. “Вести-Владимир".