В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ поступит новое оборудование. Из областной казны на эти цели выделят более 30 миллионов рублей. Закупят ультразвуковой офтальмологический

В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ поступит новое оборудование. Из областной казны на эти цели выделят более 30 миллионов рублей. Закупят ультразвуковой офтальмологический сканер (с его помощью врач может диагностировать патологии стекловидного тела и сетчатки, выявлять риски её отслойки), пневмотонометр (для измерения внутриглазного давления бесконтактным методом при помощи направленной струи воздуха на роговицу) и компьютерный периметр