Во вторник, 2 апреля 2024 года, в Петушинском районе случилось страшное ДТП с участием пассажирского транспорта.

Во вторник, 2 апреля 2024 года, в Петушинском районе случилось страшное ДТП с участием пассажирского транспорта.Как сообщила Минздрава Владимирской области, по состоянию на 21.00 было известно о 15 пострадавших участниках аварии. Детей среди раненых не оказалось.К счастью, все выжили. Десять человек отделались ушибами и после медосмотра были отправлены по домам.Ещё 5 участников ДТП госпитализировали в Петушинскую райбольницу. Четверо из них получили травмы средней степени тяжести, а один находится в реанимации.«В Петушинскую районную больницу направлена бригада врачей санитарной авиации ОКБ», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.