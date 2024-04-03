Автобус с пассажирами врезался в грузовик “КАМАЗ”. 15 человек пострадали, пятеро из них – в больнице. Страшная авария произошла вчера, 2 апреля, около 17 часов на 117 км трассы М-7 “Волга”

Автобус с пассажирами врезался в грузовик “КАМАЗ”. 15 человек пострадали, пятеро из них – в больнице. Страшная авария произошла вчера, 2 апреля, около 17 часов на 117 км трассы М-7 “Волга” в Петушинском районе. Как сообщили в Следкоме, водитель пассажирского автобуса двигался в направлении Владимира и врезался в попутно следовавший грузовой автомобиль. В результате ДТП