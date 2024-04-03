Соревнования по фигурному катанию «Россия – спортивная держава» завершили зимний сезон. На лед стадиона «Труд» вышли участники от 5 до 50 лет и показали 46 программ, сообщили в правительстве

Соревнования по фигурному катанию «Россия – спортивная держава» завершили зимний сезон. На лед стадиона «Труд» вышли участники от 5 до 50 лет и показали 46 программ, сообщили в правительстве области. В соревнованиях приняли участие профессионалы и любители из Владимира, Александрова, Москвы и Юрьева-Польского. Самая юная участница – 5-летняя Ксения Михеева, а самая взрослая – Лариса