В ходе весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля, Владимирская область должна направить более 1700 молодых людей для прохождения срочной службы в рядах Вооружённых Сил РФ.

В ходе весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля, Владимирская область должна направить более 1700 молодых людей для прохождения срочной службы в рядах Вооружённых Сил РФ. Об этом рассказала регионального правительства.Вопросы текущей кампании обсудили на расширенном заседании призывной комиссии, которое провёл заместитель губернатора Владимир Куимов. Отмечается, что теперь, согласно принятому закону об изменении границ призывного возраста, отправке в армию подлежат парни в возрасте от 18 до 30 лет. Впрочем, молодых людей, которым до 1 января текущего года уже исполнилось 27 лет, призывать не станут.Как подчеркнул военный комиссар региона Юрий Гусаров, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области солдат-срочников посылать не будут.