Erid: 4CQwVszH9pWwojU7oQe Владимирцам рассказали о преимуществах и недостатках кредитной карты Ни...

Erid: 4CQwVszH9pWwojU7oQeВладимирцам рассказали о преимуществах и недостатках кредитной картыНи для кого не секрет, что в современном мире существует достаточно большое количество платежных инструментов, которые делают жизнь людей значительно проще и удобнее. Одним из таких инструментов является кредитная карта, которая к слову пользуется достаточно высокой популярностью.Преимущества и недостаткиСогласно статистическим данным к окончанию прошедшего года в стране было выпущено почти пятьдесят миллионов кредитных карточек. Причина такой высокой популярности данного платежного инструмента заключается в имеющихся преимуществах:- Простота оформления. На сегодняшний день для оформления кредитной карты не требуется собирать большой пакет документов и тратить много времени. А в Тинькофф Банке оформление вообще происходит через интернет;- Льготный период. Отличительной чертой кредитных карт является наличие льготного периода. То есть если в этот период погасить задолженность полностью, то оплачивать проценты уже не придется;- Стоимость обслуживания. На данный момент в большинстве банков стоимость обслуживания такого, что использовать кредитку может каждый. Более того, во многих кредитно-финансовых организациях сегодня обслуживание кредитных карт бесплатно. Ярким примером можно считать Тинькофф Банк;- Способы оплаты. Оплачивать по кредитной карте можно покупки как в онлайн, так и в офлайн магазинах. При этом никакая комиссия не будет взиматься;- Бонусная программа. Поскольку подобный кредитный продукт сегодня предлагается в каждом банке, то основной задачей будет сделать карту максимально привлекательной для клиентов. Именно по этой причине для держателей кредитных карт доступно участие в бонусной программе и кэшбек, которые делают пользование кредиткой максимально выгодным;- Можно использовать для рефинансирования. Если у человека возникли какие-то проблемы с кредитами, то он вполне может использовать кредитную карту для погашения и объединения имеющихся кредитов, чтобы добиться комфортного платежа;- Улучшение кредитной истории. Использование кредитной карты позволяет человеку улучшить собственный кредитный рейтинг;- Удобство использования. Пользоваться кредиткой можно начать в любой удобный момент. По сути кредитка может годами лежать у человека без дела, при этом никакого начисления процентов не будет;- Кредитный лимит. При использовании кредитки у человека есть возможность без труда увеличить собственный кредитный лимит.Разумеется, также есть и определенные недостатки. Впрочем, их не так уж и много:- Процентная ставка выше по сравнению с потребительскими займами;- Наличие ежемесячного платежа;- Штрафы за нарушение кредитного договора;- Проценты за снятие наличных.Таким образом, существующие недостатки по сравнению с достоинствами вполне могут считаться несущественными. Главное, пользоваться картой в полном соответствии с кредитным договором.Реклама. АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673