Владимирская киномастерская «Начало» стала лауреатом двадцать девятого Анимафеста. Владимирская...

Владимирская киномастерская «Начало» стала лауреатом двадцать девятого Анимафеста.Владимирская киномастерская "Начало" стала лауреатом двадцать девятого Анимафеста, который недавно завершился в Суздале.Юные мультипликаторы совместно с педагогами Тамарой Джулай и Светланой Самородовой показали трогательную историю с говорящем названием "Буду жить!".Она о девочке с онкологическим заболеванием и волонтере, который пытается ее поддержать.Мультфильм не оставил равнодушным никого из членов жюри.Напомним, всего в этом году на конкурс поступило 414 заявок от 106 детских студий. Отбор прошли всего 55 фильмов.