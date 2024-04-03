В Ставропольском крае состоялся 41-й турнир «Памяти топографа Пастухова», в котором владимирские ориентировщики достойно проявили себя и завоевали массу наград.

В Ставропольском крае состоялся 41-й турнир «Памяти топографа Пастухова», в котором владимирские ориентировщики достойно проявили себя и завоевали массу наград. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие собрало свыше 2700 спортсменов всех возрастов из 64 субъектов России и Беларуси. Несмотря на серьёзную конкуренцию, владимирцы смогли добиться успехов.Так, в дисциплине «кросс-многодневный» наши земляки завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали. Несколько бронзовых наград и одно золото владимирские ориентировщики получили и в «кроссе-классика».